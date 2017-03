Borsa svizzera chiude in netto rialzo, SMI +1,04%

La Borsa svizzera ha chiuso la seduta odierna, passata interamente in territorio positivo, in netto rialzo, con l'indice SMI dei principali titoli in progresso dell'1,04% a quota 8'634.70, superando il record del 2017 di 8'617 punti.