Borsa svizzera chiude positiva, SMI +0,46%

La Borsa svizzera ha chiuso la seduta odierna in territorio positivo, con l'indice SMI dei principali titoli in aumento dello 0,46% a 8'354,81 punti. Stessa progressione per l'indice complessivo SPI, salito a quota 9'102,46.

I mercati europei, secondo gli analisti, sono rimasti prudenti in una giornata caratterizzata da un aumento generalizzato dell'inflazione nell'Eurozona, legato all'incremento dei prezzi dell'energia.

Come nella seduta di ieri la piazza zurighese è stata sostenuta, seppur in modo meno marcato, dai titoli bancari, sull'onda della fine ufficiale del contenzioso fiscale con gli USA annunciata dal Dipartimento americano della giustizia.

Ubs ha allungato il passo del 2,51% (a 17.12 franchi), Julius Bär dello 0,99% (a 48.14 franchi) e Credit Suisse del 3,47% (a 16.08 franchi). Ieri uno studio degli analisti di Bank of America/Merrill Lynch aveva indicato che il titolo del secondo istituto svizzero è chiaramente sottovalutato, tesi confermata oggi dalla banca di investimento britannica Barclays, secondo cui le azioni di Credit Suisse hanno un notevole potenziale di crescita.

Il listino è stato invece frenato dal gigante della farmaceutica Novartis, calato dello 0,93% (a 74.35 franchi) dopo una valutazione negativa di JP Morgan, mentre più dinamica si è mostrata la concorrente Roche, salita dello 0,89% (a 238.10 franchi). Nestlé, ieri fiacca, si è ripresa chiudendo in progressione dello 0,83% (a 73.30 franchi).

Debole il segmento del lusso: Swatch ha ceduto 0,54% (a 313.40 franchi) e Richemont l'1,12% (a 66.50 franchi). Tra i titoli ciclici più sensibili alle variazioni congiunturali si è messa in evidenza Adecco, balzata del 2,81% (a 69.45 franchi) in scia a uno studio di Credit Suisse che pronostica per l'azienda un'accelerazione della crescita organica. Syngenta, dopo che l'Ue ha deciso di allungare di dieci giorni la scadenza per l'esame dell'offerta d'acquisto da parte di Chemchina, è progredita leggermente dello 0,15% (a 408.90 franchi).

Sopra la soglia della parità gli assicurativi: Swiss Life è avanzata dello 0,67% (a 298.50 franchi), Swiss Re dello 0,46% (a 98.00 franchi) e Zurich Insurance dello 0,38% (a 287.10 franchi).