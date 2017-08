Borsa svizzera chiude in progressione, SMI +0,28%

Seduta interamente positiva quella odierna per la Borsa svizzera dopo la chiusura in calo di ieri. I volumi di scambio sono però stati modesti. L'indice principale SMI ha guadagnato lo 0,28% a 9'037.92 punti, quello allargato SPI lo 0,30% a 10'285.86 punti.

Operatori hanno affermato in mattinata che la speranza di un'ulteriore distensione della crisi nordcoreana, dati congiunturali positivi dall'Eurozona e l'indebolimento del franco rispetto all'euro incoraggiano gli investitori ad effettuare acquisti. Tuttavia essi non si sbilanciano ancora troppo, considerando che stasera saranno pubblicate le minute dell'ultima riunione del Federal Open Market Committee (Fomc) della Federal Reserve.

Tra le blue chip in lieve flessione Swiss Life (-0,09% a 350.40 franchi), sebbene i risultati semestrali presentati oggi soddisfino le attese degli analisti. L'utile netto si è attestato a 524 milioni di franchi, in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre i premi incassati sono diminuiti dell'1% a 10 miliardi di franchi. Invariata a 88.70 franchi Swiss Re mentre Zurich è cresciuta dello 0,37% a 296.20 franchi.

Chiusura negativa inoltre pure per Swisscom (-0,42% a 478.70 franchi) e Geberit (-0,19% a 479.00 franchi), che renderanno note domani le cifre relative all'andamento degli affari nella prima metà dell'anno, come pure per UBS (-0,12% a 16.61 franchi). Gli altri bancari Credit Suisse e Julius Bär segnano rispettivamente un +0,21% a 14.59 franchi e un +0,46% a 54.70 franchi.

Rialzo solido invece per Lonza (+1,31% a 232.20 franchi grazie a una raccomandazione d'acquisto di JPMorgan) e i ciclici ABB (+1,17% a 22.48 franchi), LafargeHolcim (+0,95% a 58.50 franchi), Adecco (+0,78% a 71.20 franchi) e Sika (+0,67% a 6'715.00 franchi). Bene anche Givaudan (+0,77% a 1'954.00 franchi).

Col passare delle ore si sono invece spenti Richemont (+0,24% a 83.60 franchi) e Swatch (+0,08% a 377.30 franchi). Quanto ai pesi massimi difensivi, Nestlé è salita dello 0,18% a 81.85 franchi, Novartis dello 0,43% a 81.95 franchi e Roche dello 0,04% a 245.10 franchi. SGS infine segna un +0,28% a 2'169.00 franchi.

Nel mercato allargato da segnalare le aziende che hanno pubblicato oggi i propri semestrali: Comet è avanzata del 5,77% a 146.60 franchi e Tecan del 3,64% a 182.00 franchi mentre Meyer Burger ha ceduto il 2,07% a 1.42 franchi dopo essere arrivata a perdere il 12% circa in apertura. Dal canto suo lo specialista del duty-free Dufry è cresciuto del 2,05% a 154.00 franchi dopo aver annunciato di aver aperto un nuovo centro di competenze a Miami per ampliare la sua presenza sulle navi da crociera.