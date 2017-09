Borsa svizzera chiude in rialzo, SMI +0,42%

Seduta tutta in progressione quella odierna per la Borsa svizzera. L'indice principale SMI ha guadagnato lo 0,42% a 9'134.13 punti, quello allargato lo 0,28% a 10'415.72 punti.

Ieri sera la Federal Reserve, la banca centrale americana, ha annunciato di aver deciso di mettere fine al quantitative easing, lasciando aperta la porta a un nuovo rialzo dei tassi di interesse entro la fine dell'anno. Una notizia ben accolta dal mercato e che spinge soprattutto i bancari: UBS è salita dell'1,73% a 16.50 franchi, Credit Suisse dell'1,53% a 15.26 franchi mentre Julius Bär è invariata a 56.45 franchi.

Bene anche gli assicurativi, con Swiss Re in progressione dell'1,12% a 85.50, Swiss Life dello 0,93% a 336.80 franchi mentre chiude debole Zurich (+0,07% a 288.40 franchi), grazie a impulsi positivi legati a uno studio di Citigroup sul settore europeo della riassicurazione.

Tra i titoli maggiormente esposti alle variazioni congiunturali, ABB è in rialzo dell'1,18% a 23.98 franchi, Adecco dello 0,93% a 75.95 franchi, Geberit dello 0,31% a 456.70 franchi e Sika dello 0,28% a 7'225 franchi, mentre LafargeHolcim ha ceduto lo 0,51% a 59.10 franchi. Nel lusso Richemont è avanzata dello 0,93% a 86.95 franchi e Swatch ha perso lo 0,08% a 381.20 franchi; oggi si è appreso che in agosto le esportazioni orologiere sono progredite per il quarto mese consecutivo.

Tra i pesi massimi difensivi Nestlé, che terrà la settimana prossima la sua giornata degli investitori, ha ceduto lo 0,25% 80.70 franchi, mentre Novartis è cresciuta dello 0,06% a 82.95 franchi e Roche dello 0,81% a 249 franchi.

Quanto ai titoli rimanenti, Lonza ha guadagnato lo 0,70% a 258.20 franchi e Givaudan lo 0,10% a 2'093 franchi. Al contrario Swisscom ha lasciato sul terreno lo 0,37% a 489.40 franchi e SGS lo 0,09% a 2'260 franchi.