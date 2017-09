Borsa svizzera continua in calo

A spingere il listino zurighese in basso sono soprattutto i pesi massimi difensivi Novartis (-0,48%) e Nestlé (-0,37%), ma anche gli assicurativi Swiss Life (-0,92%), Zurich (-0,51%) e Swiss Re (-0,46%) non fanno meglio. Male anche per i bancari Credit Suisse (-0,47%) e UBS (-0,37%). Non va meglio neppure ai titoli del lusso dove Richemont (-0,35%) fa un po' meglio di Swatch (-0,65%).

In controtendenza invece il gigante farmaceutico Roche (+0,12%), Julius Baer (+0,45%), Swisscom (+0,46%) e Givaudan (+0,05%), che impediscono alla Borsa elvetica di incassare perdite maggiori.

Invariati al momento LafargeHolcim e Sika.