Borsa svizzera debole nel pomeriggio

Il clima degli scambi è tranquillo, i titoli si muovono in una forchetta molto stretta e senza una chiara direzione, indicano gli operatori. Impulsi potrebbero giungere dalla pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione del Comitato della Federal Reserve, che saranno diffusi alle 20.00 di oggi, ora svizzera.

Tra le blue chip sempre in forte rialzo Lonza (+1,34%). In progressione pure Swiss Re (+0,39%), Novartis (+0,36%), ABB (+0,33%), Swisscom (+0,26%), Richemont (+0,22%), Geberit (+0,21%) e Swiss Life (+0,03%). In calo invece tutti gli altri valori, in particolare i bancari Credit Suisse (-0,97%) e Julius Bär (-0,96%). UBS fa un po' meglio (-0,30%).

Nel mercato allargato Cembra cresce dell'1,63%. Oggi l'istituto finanziario zurighese specializzato nei prestiti e nell'emissione di carte di credito ha fatto sapere che rileva la EFL Autoleasing. KTM (+2,83%) crea una joint venture in Cina con CF Motor, mentre Energiedienst perde il 4,09% dopo l'abbandono di un progetto di costruzione di una centrale ad accumulazione mediante pompaggio nel sud della Germania. La rinuncia peserà per 11 milioni di euro circa sull'Ebit dell'esercizio 2017.