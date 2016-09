Borsa svizzera: il mare è liscio come l'olio

Il mare rimane liscio come l'olio visto dal ponte della borsa svizzera: alle 15.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 8167,94 punti, in flessione 0,08% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,01% a 8885,64 punti.

Dopo una partenza in timido rialzo il mercato ha ripiegato e fin dalla prima ora di contrattazioni galleggia intorno alla parità. La stabilizzazione interviene dopo quattro sedute al ribasso, seppur non eccessivamente negative.

L'indice di volatilità VSMI è salito nettamente, segno tangibile del nervosismo diffuso fra gli investitori. In primo piano vi sono una volta ancora le incognite riguardo alla politica monetaria negli Stati Uniti: non è ancora chiaro se la settimana prossima la Federal Reserve procederà a una stretta.

Il prezzo del petrolio è oggi in lieve ripresa, dopo essere calato ieri in seguito a un rapporto dell'Agenzia internazionale dell'energia (IEA). Sul fronte congiunturale non sono arrivati indicatori in grado di smuovere il mercato.

Per quanto riguarda i singoli titoli gli occhi rimangono puntati su Richemont (-3,51%), che ha annunciato un calo del fatturato del 14% nei primi cinque mesi dell'esercizio 2016/2017. Non lontano si muove Swatch (-2,34%).

In ordine sparso si presentano i valori maggiormente sensibili alla congiuntura come ABB (+0,28%), Adecco (-0,82%), Geberit (+0,48%) e LafargeHolcim (-0,34%).

Negativi sono i bancari UBS (-1,21%), Credit Suisse (-0,23%) e Julius Bär (-0,40%). Non univoci appaiono gli assicurativi Zurich (-0,16%), Swiss Life (+0,28%) e Swiss Re (-0,53%).

Cercano di trainare il listino i pesi massimi difensivi Nestlé (+0,58%) - che approfitta di un giudizio di Goldman Sachs - e Novartis (+0,13%), mentre si defila Roche (-0,21%).

Nel mercato allargato in evidenza è DKSH (+4,06%), dopo una raccomandazione di Credit Suisse. Flughafen Zürich (+3,34%) ha annunciato una progressione dei passeggeri in agosto. Lastminute.com (+0,71%) nel primo semestre ha aumentato i ricavi ed è tornata in zona utili. Investis (-0,83%) presenta un risultato semestrale in crescita.