Borsa svizzera leggermente positiva

Le Borse europee viaggiano invece in terreno negativo, appesantite dall'attesa delle dichiarazioni del presidente della Catalogna Carles Puigdemont, che nel pomeriggio comunicherà se e come la regione spagnola proseguirà sulla via dell'indipendenza. Madrid sta perdendo mezzo punto percentuale, ma la Piazza più debole è quella milanese, che cede lo 0,9%.

Sul fronte interno l'attenzione è puntata su Givaudan, che stamane ha annunciato di aver realizzato nei primi nove mesi dell'anno un fatturato di 3,76 miliardi di franchi, in crescita del 6,8% su base annua. Il dato, superiore alle attese, è stato accolto favorevolmente dagli investitori e il titolo, salito ai massimi da sempre, sta guadagnando il 3,54%.

Tra i bancari Credit Suisse, già in difficoltà ieri, sta perdendo lo 0,39%, mentre Ubs rimane incollata sulle quotazioni di ieri. Sopra la linea della parità Julius Bär, che fa un piccolo passo avanti dello 0,09%. Gli assicurativi si presentano in ordine sparso: Swiss Re avanza dello 0,34%, Zurich appare poco mossa (+0,03%) e SwissLife arretra dello 0,12%.

Poco dinamici pure i pesi massimi difensivi: il colosso dell'alimentare Nestlé ha esaurito la spinta propulsiva di ieri e segna +0,06%: si aggrappa alla linea di demarcazione anche Roche (+0,04%), mentre la concorrente Novartis non si mantiene a galla (-0,18%).

Tra i valori ciclici, più sensibili alle variazioni congiunturali, solo ABB appare debole (-0,29%). Adecco sale invece dello 0,73%, Geberit dello 0,54% e LafargeHolcim dello 0,18%. Nel segmento del lusso, Richemont recupera le perdite di ieri e allunga dell'1,30%, trascinando con sé Swatch (+0,55%).

Sul mercato allargato continua la corsa di Orascom (+10,24%). Le quotazioni di Bossard, che ha annunciato un fatturato trimestrale in crescita del 12,4%, stanno salendo del 2,68%.