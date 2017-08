Borsa svizzera: lieve rialzo in mattinata

La borsa svizzera si presenta in lieve rialzo in mattinata e si smarca in tal modo dalle altre piazze continentali, assai meno toniche: alle 11.15 l'indice dei valori guida SMI segnava 8907,20 punti, in progressione dello 0,37% rispetto a venerdì.