Borsa svizzera: lima le perdite

La seduta si conferma in ribasso alla borsa svizzera, che sta però limando le perdite: alle 15.20 l'indice dei valori guida SMI segnava 8244,43 punti, giù dello 0,08% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perde lo 0,04% a 8988,19 punti.

Il mercato sta pigramente attendendo il gong finale, con volumi di contrattazione minimi e nessun impulso. Le piazze di Francoforte e Londra hanno già chiuso.

Ormai da giorni lo sguardo di tutti gli operatori è già rivolto al 2017. L'interrogativo di fondo riguarda la tenuta della ripresa che si è innescata con l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca.

Sull'arco dell'anno l'SMI ha perso circa il 7%. Tenendo conto dei dividendi la perdita si riduce al 3%. Il bilancio è un po' migliore per l'SPI, che conteggia i dividendi e che ha lasciato sul terreno circa l'1,5%.

Negativi sono oggi i bancari UBS (-0,63%), Credit Suisse (-0,48%) e Julius Bär (-0,79%). Il settore rimane sul chi vive e segue con attenzione le vicende legate all'italiana Monte dei Paschi di Siena. Hanno virato per contro in positivo gli assicurativi Zurich (+0,32%), Swiss Life (+0,28%) e Swiss Re (+0,41%).

In ordine sparso si presentano i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (invariata), Adecco (+0,60%), Geberit (+0,20%) e LafargeHolcim (-0,55%). Nel segmento del lusso Swatch (+0,35%) si muove in linea con Richemont (+0,45%).

Si stanno risollevando dai minimi di seduta i pesi massimi difensivi Nestlé (+0,07%), Novartis (-0,20%) e Roche (-0,51%). Costantemente al centro di voci relative a una possibile fusione, Actelion (-0,58%) è partita bene ma è andata poi spegnendosi.

Il mercato allargato non offre oggi novità di rilievo. Evolva (-2,74%) soffre per i realizzi di guadagno, dopo che negli scorsi giorni il corso era salito notevolmente in seguito a un brevetto ottenuto negli Usa.