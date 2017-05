Borsa svizzera: mattinata in calo

Tra le blue chip in evidenza Adecco, che cede il 3,11% dopo che Credit Suisse ha abbassato di due livelli il suo giudizio a "underperform". Quanto agli altri ciclici, in calo anche LafargeHolcim (-0,60%), Geberit (-0,24%) e Sika (-0,16%), mentre ABB cresce dello 0,29%.

Tra i pesi massimi difensivi Nestlé scende dello 0,60%, Novartis avanza dello 0,57% e Roche sale dello 0,26%. Contrastati i bancari, gli assicurativi così come il lusso.

Nel mercato allargato Ypsomed lascia sul terreno l'8,62%, pur avendo accresciuto utili e fatturato. Ma l'EBIT atteso per quest'esercizio dovrebbe restare sui livelli dello scorso.

Sunrise avanza per contro del 1,52% in seguito all'annuncio della cessione di 2'239 antenne per telecomunicazione per mezzo miliardo di franchi a un consorzio guidato dalla spagnola Cellnex.

LifeWatch guadagna il 3,73% dopo che Aevis Victoria ha rinunciato a migliorare la propria offerta e deciso di sostenere quella di BioTelemetry. Interroll sale del 2,42% grazie a un'importante commessa in Nordamerica.