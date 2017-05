Borsa svizzera: mattinata in leggero calo

Mattinata improntata alla prudenza alla Borsa svizzera, che partita in ribasso ha continuato a cedere punti. Poco dopo le 11.00 l'indice guida SMI segnava un calo dello 0,43% a 9.002,72 punti e quello allargato SPI cedeva lo 0,39% a 10.245,46 punti.

Oggi mancano particolari impulsi e inoltre sono chiuse per festività le Borse di Londra e New York . Gli investitori attendono l'intervento del presidente della Bce Mario Draghi davanti al parlamento europeo previsto nel pomeriggio. Guardano poi con incertezza ad una crescita dell'economica mondiale in grado di resistere a tassi d'interesse più alti degli Stati Uniti. Nella sua riunione di giugno la Fed americana potrebbe alzare i tassi.

Sul listino principale si fanno sentire i ribassi dei pesi massimi difensivi: Nestlé cede lo 0,66%. Novartis scende dello 0,57%. Venerdì la Food and drug administration (Fda) ha autorizzati negli Stati Uniti il suo farmaco Zykadia per il trattamento di un certo tipo di cancro ai polmoni. Roche recede dello 0,30%. Il gruppo farmaceutico basilese deve fare i conti con difficoltà legate all'Ocrevus, medicinale contro la sclerosi multipla, dopo che un paziente che l'aveva utilizzato ha contratto un'infezione al cervello.

In ribasso anche i bancari con CS (-1,53%) che segna la perdita più importate tra i 20 titoli principali. Seguono Julius Bär (-0,59%) e UBS (-0,19%). Contrastati invece gli assicurativi con Swiss Life (+0,34%) e Swiss Re (0,17%) in aumento, mentre Zurich scende dello 0,38%.

Per quanto riguarda i titoli più legati alla congiuntura scendono Abb (-0,25%), Adecco (-0,55 %) e Geberit (-0,13%), mentre LafargeHolcim avanza dello 0,51%. Sotto pressione anche i titoli del lusso Richemont (-0,12%) e Swatch (-0,18%).

Completano il quadro Givaudan (-0,15%), Lonza (+0,49%), SGS (-0,39%), Sika (-0,40%) e Swisscom (-0,26%).