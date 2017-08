Borsa svizzera: mattinata in rialzo

Mattinata in crescita per la Borsa svizzera; alle 11.15 l'indice principale SMI guadagna lo 0,37% a 9'045.94 punti, quello allargato SPI lo 0,40% a 10'296.37 punti.

Operatori hanno affermato che la speranza di un'ulteriore distensione della crisi nordcoreana e l'indebolimento del franco rispetto all'euro incoraggiano gli investitori ad effettuare acquisti. Tuttavia essi non si sbilanciano ancora troppo, considerando che stasera saranno pubblicate le minute dell'ultima riunione del Federal Open Market Committee (Fomc) della Federal Reserve.

Tra le blue chip in flessione Swiss Life (-0,11%), che ha però già ridotto le perdite rispetto ai primi scambi. Ciò sebbene i risultati semestrali presentati oggi soddisfino le attese degli analisti. L'utile netto si è attestato a 524 milioni di franchi, in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre i premi incassati sono diminuiti dell'1% a 10 miliardi di franchi. In calo anche Swiss Re (-0,06%) e Swisscom (-0,33%).

Rialzo solido invece per LafargeHolcim (+1,38%), Givaudan (+0,98%), Richemont (+0,90%), Lonza (+0,83%) e Swatch (+0,72%). Quanto ai pesi massimi difensivi, Nestlé sale dello 0,18%, Novartis dello 0,55% e Roche dello 0,08%.

Nel mercato allargato da segnalare le aziende che hanno pubblicato oggi i propri semestrali: Tecan avanza del 3,25%, Comet dello 0,94% mentre Meyer Burger è invariata dopo essere arrivata a perdere il 12% circa in apertura.