Borsa svizzera: positiva nel pomeriggio

Continua a navigare in territorio positivo anche nel pomeriggio la Borsa svizzera. Attorno alle 15.10 l'indice dei titoli guida SMI segnava una progressione dello 0,11%, a 8953,65 punti, mentre il listino allargato SPI progrediva dello 0,22% a quota 10'172.99.

In mattinata sono state pubblicate le previsioni del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo (KOF): dopo due mesi di flessione, in giugno il barometro è tornato a crescere, toccando i 105,5 punti.

Per quanto riguarda le blue chip, prosegue il buon momento del settore del lusso, con Richemont (+1,40%) e Swatch (+0,93%) in crescita. Fra i pesi massimi difensivi continua a perdere Roche (-1,05%), mentre Novartis (-0,06%) è vicina alla parità e Nestlé guadagna (+0,24%). In ordine sparso i titoli finanziari: CS (-0,21%), UBS (+0,18%), Julius Baer (-0,78%), Zurich (+1,30%), Swiss Re (+0,46%).