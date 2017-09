Borsa svizzera prosegue positiva

Tra le blue chip si mette in luce Credit Suisse (+3,35%) dopo che Société Générale ha migliorato la sua raccomandazione sul titolo da "Hold" a "Buy". UBS sale dell'1,84% mentre Julius Bär cede lo 0,09%. Bene anche gli assicurativi: Zurich sale dell'1,57%, Swiss Life dello 0,94% e Swiss Re dello 0,75%.

In forte rialzo anche i ciclici LafargeHolcim (+1,49%), Sika (+1,42%), la quale ha fatto sapere che aprirà una filiale nel Salvador, Adecco (+1,05%) e ABB (+0,95%). Più debole invece Geberit (+0,36%). Tra i pesi massimi difensivi mostra una netta progressione Novartis (+1,17%) mentre Roche sale dello 0,08% e Nestlé perde lo 0,37%. In calo anche Swisscom (-0,15%) e Swatch (-0,05%).

Nel listino allargato Dormakaba cresce dell'8,49% grazie a vendite e utili in aumento nell'esercizio 2016/17, Partners Group del 4,37% in seguito a risultati semestrali nettamente superiori alle attese mentre Romande Energie cede il 2,43% a causa di cifre in calo nei primi sei mesi dell'anno. Da parte sua Zur Rose guadagna il 4,54%; il Ceo Walter Oberhänsli ha indicato all'agenzia dpa che la filiale tedesca DocMorris aprirà altri distributori automatici in Germania nonostante il divieto pronunciato da un tribunale del Baden-Württemberg.

Intanto Basilea sale dello 0,56%. Il laboratorio renano ha concluso un accordo con il gruppo canadese Cardiome Pharma per la commercializzazione dell'antibiotico Zevtera/Mabelio (ceftobiprole) in 30 paesi europei (paesi nordici esclusi) e in Israele.