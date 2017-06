Borsa svizzera: prosegue in positivo

Il mercato elvetico ha raggiunto questa mattina livelli record con 9'149 punti, il dato più alto dall'agosto del 2015.

Diversi dati macroeconomici stanno influendo positivamente sulla Borsa. È salito ad esempio l'indice Ifo, che misura l'umore delle imprese in Germania. Nel mese di giugno è passato a 115,1 punti, rispetto ai 114,6 del mese precedente. Anche la situazione complessiva e le aspettative sono migliorate

I mercati hanno accolto positivamente anche il salvataggio da parte dello Stato italiano - con 5,2 miliardi di euro - delle banche venete, che garantisce l'apertura degli sportelli ed evita il caos che si sarebbe creato con un "fallimento disordinato". Il governo del Bel Paese ieri ha in particolare dato il via libera al decreto per la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e Popolare Vicenza, con un provvedimento che complessivamente mobilizza 17 miliardi.

L'andamento della borsa elvetica è trascinato poi da Nestlé: il fondo speculativo americano Third Point ha annunciato ieri di aver acquisito una partecipazione di oltre l'1% nel gigante alimentare. L'hedge fund dell'investitore Daniel Loeb ha esortato l'azienda a migliorare i propri margini e a vendere la partecipazione del 23% nella società francese L'Oreal (cosmetici). Il titolo Nestlé al momento segna un +4,20%.

Roche ha invece annunciato i risultati positivi di uno studio di fase III su un candidato Emicizumab, principio volto a combattere l'emofilia di tipo A. Il titolo guadagna lo 0,12%. Particolarmente buone le prestazioni di Credit Suisse (+1,35%), Swiss Re (+0,84%) e LafargeHolcim (+0,80). Sottotono invece Novartis (-0,54%), Geberit (-0,35%), Givaudan e Sika (entrambi -0,31%).