Borsa svizzera: prosegue in rialzo

La mattinata prosegue in timido rialzo alla borsa svizzera: intorno alle 11.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 9257,40 punti, in progressione dello 0,17% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,20% a 10'560,99 punti.

Gli operatori parlano di un'atmosfera di fondo favorevole, dovuta anche al fatto che l'ultimo trimestre - appena cominciato - è tradizionalmente il migliore sui mercati finanziari. Wall Street ha aggiornato ieri i suoi record e anche le borse asiatiche si sono mostrate toniche.

La seduta si presenta peraltro un po' più tranquilla del solito complice la festività in Germania, con il mercato di Francoforte chiuso. In Svizzera l'SMI si sta muovendo ai massimi da due anni, ma soprattutto è uscito dalla fascia degli 8800-9200 punti in cui era da mesi bloccato. A questo punto non viene nemmeno più escluso un assalto al record di tutti i tempi di 9548 punti risalente al 2007.

Per quanto riguarda i singoli titoli sorvegliata speciale è Adecco (-0,92%), che ha rilevato l'americana Mullin International. Meglio orientati appaiono altri valori particolarmente sensibili alla congiuntura come ABB (+0,79%), Geberit (+0,37%), LafargeHolcim (+0,54%) e Sika (+0,69%). Nel segmento del lusso Swatch (-0,17%) arranca dietro a Richemont (+0,17%).

Rimbalzano i bancari UBS (+0,66%), Credit Suisse (+0,78%) e Julius Bär (+1,31%), che ieri avevano almeno in parte sofferto per l'insicurezza politica creata dal referendum in Catalogna. Nello stesso comparto finanziario non si muovono in modo univoco gli assicurativi Zurich (-0,10%), Swiss Re (+0,51%) e Swiss Life (+0,76%).

Trainano il listino Nestlé (+0,30%) e Novartis (+0,24%), mentre si defila il terzo peso massimo difensivo, Roche (-0,40%)

Nel mercato allargato balzo di Addex (+10,10%), che riceve un contributo di 5,3 milioni di dollari dall'autorità americana per uno studio sull'impiego di un suo preparato contro l'abuso di cocaina. Sonova (+2,62%) approfitta di una raccomandazione di Deutsche Bank.