Borsa svizzera: in recupero dai minimi di giornata

La borsa svizzera rimane negativa, ma appare in netto recupero rispetto ai minimi di giornata: alle 15.00 l'indice principale SMI segnava 9080,34 punti, in flessione dello 0,37% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI arretrava dello 0,30% a 10'310,45 punti.

Dopo aver raggiunto ieri i massimi dall'agosto 2015 il mercato sembra cercare un consolidamento a un livello più basso. "È un sano sviluppo, non si può andare in una sola direzione", ha commentato un operatore.

Una volta ancora il fronte caldo rimane quello politico. Gli investitori rimangono sul chi vive dopo il licenziamento a sorpresa negli Usa del capo dell'FBI James Comey: un fattore di incertezza che induce alla prudenza. La portata dell'evento sulla presidenza di Donald Trump è ancora tutta da determinare.

Sul listino principale elvetico pesa in particolare Roche (-2,05%) a causa di uno studio clinico negativo relativo al suo preparato Tecentriq. In rosso rimane anche Nestlé (-0,25%) - peraltro reduce dai massimi di sempre - mentre ha virato in positivo il terzo peso massimo difensivo, Novartis (+0,19%).

In ordine sparso si presentano i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (-0,16%), Adecco (+0,52%), Geberit (+0,07%) e LafargeHolcim (-0,62%). Nel segmento del lusso Swatch (+0,22%) e Richemont (+0,29%) rimangono appaiate.

Nel comparto finanziario l'attenzione è concentrata su Swiss Life (-1,40%), che ha pubblicato i trimestrali. Nelle stesse acque si muove Swiss Re (-0,66%), mentre si difende meglio Zurich (+0,47%). Accenti diversi vengono mostrati dai bancari UBS (+0,35%), Credit Suisse (+0,13%) e Julius Bär (+1,24%).

ChemChina ha fatto sapere di detenere l'82% di Syngenta (+0,02%). Il periodo di offerta supplementare partirà domani e scadrà il 24 maggio.

Nel mercato allargato la commissione delle offerte pubbliche d'acquisto ha dato il via libera all'acquisizione di Lifewatch (+0,36%) da parte di BioTelemetry. Banque Profil de Gestion (invariata) ha informato ieri sera sull'andamento degli affari.