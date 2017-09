Borsa svizzera: sale in territorio positivo in fine di mattinata

Dopo le prime ore di contrattazioni complessivamente in ribasso, i listini della Borsa svizzera sono saliti sopra la parità. Intorno alle 11.30 l'indice principale SMI avanza dello 0,15% a 8'919.94 punti, quello allargato SPI dello 0,10% a 10'176.33 punti.

La giornata di contrattazioni è rimasta finora priva di notizie aziendali di rilievo. Pesano le parole del presidente della Banca centrale europea (Bce) Mario Draghi, che ha rinviato ogni decisione sul Qe e ha sottolineato i rischi di un euro troppo forte, ma anche il contesto internazionale, con la crisi legata ai test nucleari della Corea del nord e gli allarmi per l'uragano Irma negli Stati Uniti e per il terremoto in Messico.

Tra le blue chip annaspano gli assicurativi con Swiss Re in flessione dello 0,97%, Swiss Life dello 0,54% e Zurich Insurance dello 0,50%. Dopo Harvey, che ha flagellato soprattutto il Texas (USA), l'uragano Irma prosegue la sua rotta verso il continente americano, dove dovrebbe toccare la Florida, una volta passato da Cuba. Diverse isole dei Caraibi sono state devastate e una dozzina di persone sono morte.

In forte calo anche Adecco che cede lo 0,93% e Sgs lo 0,64%.

Al di sopra della linea di demarcazione risultano in particolare Lafarge Holcim che guadagna l'1,07%, Richemont con un +0,80% e Credit Suisse che segna un +0,65 %.