Borsa svizzera: sempre incerta

Verso le 15.00 l'indice guida SMI cedeva lo 0,06% a 9.291,50 punti e quello alla allargato SPI lo 0,05% a 10.619,96 punti

Nel primo pomeriggio si è appreso che le vendite al dettaglio negli Stati Uniti in settembre sono salite dell'1,6%, l'aumento maggiore dal marzo del 2015. Sempre negli Stati Uniti, i prezzi al consumo sono aumentati in settembre dello 0,5%, dopo il +0,4% del mese precedente. Gli analisti scommettevano su un +0,6%.

In settembre in Germania l'indice dei prezzi al consumo è aumentato dell'1,8% su base annua. Su base mensile, l'incremento è stato dello 0,1%. In Italia lo stesso indice è diminuito dello 0,3% su base mensile e cresciuto dell'1,1% rispetto a settembre 2016.

A sostenere il listino è in particolare Nestlé (+0,42%), mentre cedono Novartis (-0,12%) e Roche (-0,20%). Oggi si è appreso che Roche ha ottenuto una raccomandazione positiva da parte del Comitato per i medicinali a uso umano (CHMP) dell'Unione europea per l'estensione delle indicazioni terapeutiche del medicinale Alecensa (alectinib) che potrebbe essere utilizzato come trattamento per un certo tipo di cancro ai polmoni.

Tra i titoli più legati alla congiuntura, il maggior rialzo è quello di LafargeHolcim (+0,35%), seguito da ABB (+0,04%), mentre cedono punti Adecco (-0,07%) e Geberit (-0,30%).

Giornata positiva per i bancari UBS (+0,12%) e Julius Bär (+0,26%), mentre CS cede lo 0,39%.

In ribasso gli assicurativi Zurich (-0,57%) e Swiss Life (-0,09%), mentre Swiss Re segna il passo. Per quanto riguarda i titoli più legati ai prodotti del lusso, Richemont scende dello 0,50% e Swatch dello 0,78%.

Il calo Lonza (-0,78%), ma sono in discesa anche Sika (-1,17%), Givaudan (-0,09%) e Swisscom (0,10%).