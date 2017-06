Borsa svizzera sempre negativa

Da mezzogiorno lo SMI oscilla attorno alla soglia dei 9'000 punti. Secondo un esperto in questa calda giornata di fine della settimana mancano impulsi: gli investitori non hanno bisogno di riposizionarsi dopo un periodo tutto sommato molto positivo. Inoltre, sul listino pesa un deterioramento superiore del previsto della fiducia delle imprese nell'Eurozona.

In Svizzera l'appetito degli investitori è stato inoltre smorzato dal barometro congiunturale del KOF, corretto lievemente al ribasso per quanto riguarda la crescita svizzera: il prodotto interno lordo aumenterà dell'1,3% quest'anno, contro il +1,5% pronosticato tre mesi or sono.

Tra le blue chip elvetiche pesano sul listino soprattutto Adecco (-1,48%), UBS (-1,02%), Givaudan (-1,01%) e Novartis (-0,95%). In calo gli assicurativi Zurich Insurance (-1,05%), Swis Life (-0,92%) e Swiss Re (-0,28%). Per quanto riguarda i bancari, anche Credit Suisse (-0,45%) e Julius Bär (--0,10%) risultano in calo.

Al di sopra della linea di demarcazione si situano solo Geberit (0,02%), Swisscom (0,21%), Lonza (0,39%), Roche (0,20%) e Lafargeholcim (0,45%).