Borsa svizzera: sempre orientata al rialzo

Il mercato accoglie con favore il calo della tensione sul fronte nordcoreano, ma tende comunque a limare i guadagni rispetto alla prima mattinata.

In ambito congiunturale va segnalata l'accelerazione della crescita economica negli Usa nel secondo trimestre, con un prodotto interno lordo avanzato del 3%. Stando ai dati Adp in agosto il settore privato americano ha creato più posti di lavoro del previsto. Dalla Germania è invece giunto l'indicatore dell'inflazione, salita in agosto all'1,8%.

Per quanto riguarda i singoli titoli sono in ripresa, rispetto alle scorse sedute, i bancari UBS (+0,83%), Credit Suisse (+0,29%) e Julius Bär (+0,57%). Accenti diversi vengono mostrati dagli assicurativi Zurich (+0,18%), Swiss Life (+1,45%) e Swiss Re (+0,47%): il settore è chiamato a digerire le conseguenze dell'uragano Harvey che ha flagellato Houston e dintorni.

Bene orientata è pure la gran parte dei valori più sensibili ai cicli economici come ABB (+0,78%), Adecco (+1,17%), Geberit (+0,16%) e Sika (+0,60%), mentre arranca LafargeHolcim (invariata). Nel segmento del lusso Swatch (+1,25%) si fa preferire a Richemont (+0,53%).

Non particolarmente dinamici sono i pesi massimi difensivi Nestlé (+0,06%), Novartis (+0,25%) e Roche (+0,25%).

Nel mercato allargato sta perdendo un po' di smalto con il trascorrere delle ore Bâloise (+1,14%), che ha stupito in bene con le cifre del primo semestre e che nelle prime battute è arrivata a guadagnare il 6%. Hanno informato sulla prima parte dell'anno anche Goldbach (+8,25%), Intershop (invariata) e Molecular Partners (-0,89%).

Evolva (+2,38%) ha presentato un programma di risparmio che comporterà la soppressione di circa 80 posti di lavoro. Aryzta (-1,39%) soffre per un cambiamento di obiettivo di corso di Berenberg. U-blox (-3,31%) è scesa a un nuovo minimo dell'anno, dopo un giudizio negativo di UBS.