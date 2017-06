Borsa svizzera sempre sopra la parità

Pur avendo un po' ridotto i guadagni gli indici della Borsa svizzera continuano a muoversi in territorio positivo. Alle 15.15 l'SMI avanza dello 0,20% a 9'048.13 punti, l'SPI dello 0,11% a 10'300.54 punti.

Tra le blue chip sostengono il listino Nestlé (+0,54%), che ha raggiunto oggi un nuovo massimo a 84.30 franchi, e Novartis (+1,26%). Il colosso alimentare ha annunciato di aver acquisito una quota di minoranza nella società americana Freshly, che produce e fornisce pasti pronti freschi. Da parte sua il gruppo farmaceutico ha pubblicato risultati positivi dei test di fase III del preparato RTH258 per patologie agli occhi. In calo per contro Roche (-0,90%) dopo che Exane BNP ha tagliato l'obiettivo di corso da 290 a 250 franchi e ha abbassato la raccomandazione da "outperform" e "neutral".

Swiss Re avanza dell'1,17% grazie al miglioramento della raccomandazione da "Hold" a "Buy" da parte di Deutsche Bank, che ha anche ritoccato l'obiettivo di corso a 104 franchi. Bene pure Swiss Life (+1,11%) e Zurich (+0,65%). Negativi i bancari con UBS e Credit Suisse che scendono dello 0,44% e Julius Bär dello 0,78%.

In calo pure i ciclici, con LafargeHolcim che segna un -0,71%, Sika un -0,70%, ABB un -0,48%, Adecco un -0,40%, Geberit un -0,04%. Ha invece guadagnato terreno il lusso, con Swatch (+0,21%) salita sopra la linea di demarcazione e Richemont invariata. Inaugurando il salone dell'industria d'alta precisione di Ginevra, oggi il ministro dell'economia Johann Schneider-Ammann si è detto persuaso che il ramo orologiero sarà soggetto a una ripresa nei prossimi mesi.

Anche nel mercato allargato sono le variazioni nelle raccomandazioni a incidere: Gurit avanza del 3,72% dopo un miglioramento da parte della Banca cantonale di Zurigo, Clariant dell'1,30% dopo il ritocco verso l'alto di Société Générale mentre DKSH cede il 3,50% dopo un abbassamento del rating da parte di Credit Suisse e Merrill Lynch.