Borsa svizzera: SMI sale dello 0.33%

Dopo aver iniziato la giornata su ritmi poco mossi, l'indice SMI della Borsa svizzera ha iniziato poco dopo le 10.00 a guadagnare terreno e attualmente - alle 11.00 - è in progresso dello 0.33% a 9'045.39 punti.

L'andamento è identico anche per il listino completo SPI, che sale pure dello 0.33% a quota 10'287.86. Gli operatori oggi sono soprattutto in attesa dei dati macroeconomici statunitensi, in particolare le nuove richieste di disoccupazione e gli indici sui prezzi alla produzione e all'importazione.

Tra le aziende quotate allo SMI, fanno segnare variazioni di un certo rilievo ABB (+0.33%), Credit Suisse (+1.03%), Givaudan (+0.47%), Julius Bär (+0.49%), LafargeHolcim (+0.88%), Lonza (-0.56%), Nestlé (+0.48%), Roche (+0.62%), Swatch (+0.65%), Swiss Life (+0.58%), Swisscom (+0.60%) e UBS (+0.71%). Variazioni inferiori per Adecco (-0.14%), Novartis (-0.12%), Richemont (+0.13%) e Zurich Insurance (+0.21%).

Sul mercato allargato, da segnalare la crescita di Syngenta (+0.21%). Oggi ChemChina ha annunciato che la sua partecipazione nel gruppo agrochimico basilese ha ormai superato la soglia del 98%. La multinazionale cinese ha per questo inoltrato una richiesta per l'annullamento delle azioni restanti.