Borsa svizzera: vira in negativo

Dopo un inizio in timido rialzo la borsa svizzera ha virato in negativo: alle 11.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 9013,06 punti, in flessione dello 0,24% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,25% a 10'253,37 punti.

A sostenere inizialmente i corsi sono stati i buoni dati congiunturali cinesi: nel secondo trimestre il prodotto interno del gigante asiatico è salito del 6,9%, un po' più di quanto pronosticato dagli esperti.

Ma con il passare dei minuti fra gli investitori si è fatta strada la prudenza. Prima di esporsi troppo si aspetta che entri nel vivo la stagione dei semestrali.

Ad aprire le danze in Svizzera fra le blue chip è stata oggi SGS (-2,95%), che ha presentato risultati in linea con le attese, solidi ma senza sorprese. Considerato che il titolo è a un livello elevato per salire ulteriormente sarebbe stato necessario un quid in più.

Frenano il listino i pesi massimi difensivi Nestlé (-0,54%), Novartis (-0,31%) - domani i semestrali - e Roche (-0,45%).

Male orientati sono pure i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (-0,54%), Adecco (-0,89%), Geberit (-0,07%) e LafargeHolcim (-0,26%). Grazie alle novità provenienti da Pechino si respira più ottimismo nel segmento del lusso, con Swatch (+0,48%) ancora più tonica di Richemont (+0,19%).

Perdite vengono mostrate dai bancari UBS (-0,59%), Credit Suisse (-0,68%) e Julius Bär (-0,30%), che soffrono in parte anche per i risultati non entusiasmanti dei concorrenti americani. Le vendite del comparto finanziario interessano comunque anche gli assicurativi Zurich (-0,55%), Swiss Life (-0,23%) e Swiss Re (-0,28%).

Nel mercato allargato balzo della spesso volatile Meyer Burger (+5,26%), senza che l'impresa sia al centro oggi di notizie di rilievo. EFG International (+0,63%) ha comunicato il prezzo definitivo per BSI, mentre Sulzer (+0,98%) ha annunciato un ampliamento delle capacità produttive in Germania. Presso Lastminute.com (invariata) è stata resa nota la partenza del CFO.