Borsa svizzera: vira in positivo

Dopo un avvio in lieve ribasso la borsa svizzera ha virato in positivo: alle 11.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 9296,07 punti, in progressione dello 0,28% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,31% a 10'619,00 punti.

L'atmosfera di base, grazie ai nuovi record registrati da Wall Street e al rafforzamento del dollaro, è favorevole. Gli investitori si mostrano però prudenti in attesa che entri nel vivo la stagione dei trimestrali: in Svizzera questo accadrà domani. Nuovi impulsi potrebbero arrivare in serata anche dal Beige Book, il rapporto della Federal Reserve sulla congiuntura americana.

Sul fronte interno parecchio chiacchierata rimane Credit Suisse (+0,51%), dopo che alcuni azionisti hanno avanzato la proposta di dividere in più parti la società. Non sfigurano nemmeno gli altri due bancari UBS (+0,18%) e Julius Bär (+0,69%). Cercano il rimbalzo, dopo la negativa seduta di ieri, gli assicurativi Swiss Re (+0,28%) e Swiss Life (+0,18%), mentre arranca Zurich (-0,14%).

Grazie a una raccomandazione di HSBC Adecco (+0,99%) appare meglio orientata di altri valori particolarmente sensibili ai cicli economici come ABB (-0,29%), Geberit (+0,61%), LafargeHolcim (-0,09%) e Sika (+0,42%). Nel segmento del lusso Richemont (+0,85%) - che ieri ha rivisto al rialzo le previsioni per l'esercizio in corso - si fa preferire a Swatch (+0,05%)

Poco tonici si rivelano i farmaceutici Novartis (+0,18%) e Roche (-0,12%), mentre maggiore dinamismo è offerto dal terzo peso massimo difensivo Nestlé (+0,48%). Le ultime due aziende pubblicheranno domani il fatturato del terzo trimestre.