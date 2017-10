Borsa: Tokyo, chiusura in leggero rialzo (+0,22%)

La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in leggero rialzo, sostenuta dalla debolezza dello yen che dà slancio ai titoli dell'export, in un contesto di scambi ridotti nel continente per via dei giorni di festività nazionali in Cina e Corea del Sud.