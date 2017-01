Borsa: Tokyo, chiusura in ribasso (-0,34%)

La Borsa di Tokyo termina gli scambi in ribasso. L'indice Nikkei cede lo 0,34% a quota 19.454,33, con una perdita di 66 punti.

La Borsa giapponese è penalizzata dall'appezzamento dello yen sul dollaro e risente la pressione sul titolo Toyota e sul comparto auto in generale, in seguito alle dichiarazioni del presidente eletto americano Donald Trump, circa l'applicazione di dazi se la compagnia auto nipponica dovesse mantenere il proprio stabilimento in Messico.

Sul mercato dei cambi lo yen si apprezza sul dollaro sotto quota 116, da un valore ad 118 di inizio settimana.