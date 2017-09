Borsa: Wall Street apre positiva, Dow Jones +0,07%, Nasdaq +0,14%

Apertura in territorio positivo per Wall Street, in attesa della Fed. Il Dow Jones sale dello 0,07% a 22'349,23 punti, il Nasdaq avanza dello 0,14% a 6463,30 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,10% a 2.506,35 punti.