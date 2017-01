Borsa: Wall Street chiude negativa, Dj -0,32%, Nasdaq -0,29%

Chiusura in territorio negativo per la borsa di New York. Il Dow Jones ha perso lo 0,32% a 19.890,46 punti, il Nasdaq lo 0,29% a 5.547,49 punti e lo S&P 500 lo 0,22% a 2.270,41 punti.