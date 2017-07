Borsa: Wall Street chiude in recupero, Dj +0,02%, Nasdaq +0,26%

Chiusura in recupero ieri sera per Wall Street. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,02% a 21.412,36 punti, il Nasdaq lo 0,27% a quota 6193,30. Lo S&P 500 ha invece terminato in leggero calo, dello 0,08% a 2425,54 punti.