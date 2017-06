Borsa: Wall Street chiude in rialzo, Dj +0,17%,Nasdaq +0,36%

Chiusura in rialzo ieri per la borsa di New York, col Dow Jones che ha guadagnato lo 0,17% a 21'173,21 punti e il Nasdaq lo 0,36% a 6297,38 punti. In territorio positivo anche l'indice S&P500 che è salito dello 0,16% 2433,14 punti.