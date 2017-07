Borsa: Wall Street ha chiuso positiva, Dj +0,39%, Nasdaq +0,61%

Chiusura di settimana in territorio positivo per la borsa di New York. L'indice Dow Jones ha guadagnato lo 0,39% a 21'637,74 punti, il Nasdaq lo 0,61% a 6312,47 punti e lo S&P 500 lo 0,47% a 2459,29 punti.