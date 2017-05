Bosch: +12% fatturato primo trimestre

Bosch conferma infatti, nonostante alcune incertezze nell'economia globale, una previsione di crescita compresa tra il 3% e il 5%.

Lo ha detto oggi Volkmar Denner, Ceo di Bosch alla conferenza stampa annuale di bilancio che si è tenuta nel nuovo campus di ricerca di Renningen, alle porte di Stoccarda. ''Stiamo investendo pesantemente per il nostro futuro - ha dichiarato Denner - ma puntiamo anche a far crescere i nostri margini''.

Nel 2016 Bosch ha registrato un risultato ante oneri finanziari (EBIT) di 3,335 miliardi in diminuzione rispetto all'anno precedente proprio per effetto dei maggiori investimenti (passati da 6,4 a 7 miliardi) oltre che per effetti valutari e per svalutazioni su immobili e impianti. Il margine è sceso al 4,6% ma la liquidità è salita a 16,7 miliardi rispetto ai 14,4 dell'anno precedente.

Ancora una volta il settore che ha guidato la crescita di Bosch nel 2016 è stato quello delle Mobility Solutions, il cui fatturato è cresciuto del 5,5% (al 6,9% inclusi gli effetti valutari) arrivando a 43,9 miliardi e che nel primo trimestre ha già fatto segnare un incremento del 10%. ''Dopo la flessione del 2016 - ha detto Stefan Asenkerschbaumer, vicepresidente di Bosch - puntiamo a ritornare ad un margine ai livelli del 2015''. In crescita anche la contribuzione del settore Consumer Good - che comprende elettrodomestici e utensili elettrici - il cui fatturato è salito a 17,6 miliardi.

Seguono il settore Industrial Technology che, per lo scenario negativo, è sceso a 6,3 miliardi (-5,2%) e da quello Energy and Building Technology cresciuto dell'1,7% a 5,2 miliardi.