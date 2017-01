Bossard: record di vendite nel 2016, grazie a Usa

Record di vendite per Bossard nel 2016: il fatturato del gruppo zughese, specializzato nelle tecniche d'assemblaggio industriale, è salito del 5,9% a 695 milioni di franchi. Lo indica l'azienda in una nota odierna.

La crescita è stata spettacolare soprattutto negli Stati Uniti (+38,9%) e in misura minore in Europa. I buoni risultati oltreoceano provengono in gran parte dall'acquisizione nel 2016 della concorrente americana Arnold Industries, attiva principalmente nel nord-est degli Usa.

Il gruppo pubblicherà i risultati completi l'8 marzo.