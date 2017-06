Braccialetto elettronico indisponibile, resta in cella attore Diele

Trascorrerà la notte in carcere l'attore Domenico Diele, arrestato tra venerdì e sabato scorsi per aver investito e ucciso la 38enne salernitana Ilaria Dilillo sull'autostrada del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Montecorvino Pugliano (Salerno).

Il giudice ha infatti disposto il trasferimento agli arresti domiciliari a Roma, dove il protagonista di serie di successo come '1992' e '1993' risiede, ma solo con l'applicazione del braccialetto elettronico. Lo strumento per ora non sarebbe disponibile e servirebbero alcuni giorni per reperirne uno.

Resta rimessa alla valutazione del giudice l'eventualità di autorizzare ugualmente gli arresti domiciliari per l'attore, con rigorosi controlli, in attesa che un braccialetto sia reperito. Il sofisticato strumento di controllo è collegato alle celle telefoniche e deve essere tarato dalla compagnia telefonica in modo che non generi falsi allarmi. Occorrono quindi tempi tecnici perché la misura sia applicabile; Diele al momento si trova ancora nel carcere di Fuorni, a Salerno dove oggi si è tenuta l'udienza di convalida del fermo disposto per omicidio stradale aggravato. Il giudice ha convalidato il fermo e disposto, come detto, la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Diele, al quale il 6 dicembre dello scorso anno è stata sospesa la patente di guida per la durata di un anno ed è subordinato ai controlli, avrebbe sostenuto che mettersi al volante dell'auto era l'unico modo per poter raggiungere la città di Matera per prendere parte al matrimonio di una cugina.