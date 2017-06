Brasile: Lula ancora leader in sondaggi per elezioni 2018

L'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva - rinviato a giudizio in tre processi con l'accusa di corruzione, riciclaggio e traffico di influenze - è sempre in testa alle intenzioni di voto per le elezioni politiche in programma a ottobre 2018.