Brasile: misteriosa malattia causa urina nera, paura a Bahia

A Bahia, in Brasile, una misteriosa malattia provoca dolori muscolari acuti e fuoriuscita di urina nera. In poco più di un mese 52 persone sono state colpite nella regione metropolitana di Salvador. Due sarebbero morte proprio per gli effetti dell'insolita patologia.