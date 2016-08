Brasile: nuova zuffa al Senato, sospesa sessione impeachment

Come ieri, anche oggi i lavori sono subito stati caratterizzati da aspri battibecchi tra esponenti della maggioranza e dell'opposizione.

A scaldare gli animi, stavolta, è stato il presidente dell'aula, Renan Calheiros, che ha criticato la senatrice Gleisi Hoffmann, del Partito dei lavoratori di Rousseff, per aver sostenuto ieri che il Senato "non ha i requisiti morali per giudicare Dilma". "Come può comportarsi così?", ha detto Renan all'indirizzo di Hoffmann, scatenando una nuova bagarre.

A quel punto il presidente della Corte suprema, Ricardo Lewandowski, che dirige il processo, ha dovuto sospendere la sessione per la seconda volta.