Brasile: procuratore contro ricorso Dilma,impeachment legale

In un parere scritto inviato ai giudici del massimo tribunale verde-oro, Janot ha sottolineato che la richiesta di messa in stato di accusa di Rousseff è avvenuta "entro i parametri legali".

Intanto l'ex presidente - destituita lo scorso 31 agosto - in serata ha lasciato quella che finora era stata la sua residenza ufficiale a Brasilia per tornare nella città natale di Porto Alegre. All'uscita dal Palacio da Alvorada, Dilma si è fermata per salutare alcuni simpatizzanti dai quali ha ricevuto anche mazzi di rose.