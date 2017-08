Bregaglia: nuova colata su Bondo, sempre dispersi 8 escursionisti

Il nuovo smottamento era tuttavia atteso, ha indicato all'ats la polizia cantonale grigionese. Per il momento non si registrano feriti, mentre non si hanno ancora tracce degli otto escursionisti dispersi da due giorni.

Gli abitanti di Bondo, autorizzati in un primo tempo a rientrare nelle loro abitazioni, hanno dovuto nuovamente abbandonare il luogo.

Dopo il primo scoscendimento di 4 milioni di metri cubi scesi mercoledì mattina dal Pizzo Cengalo, un altro milione di metri cubi di materiale è in movimento sulla montagna. Nel pomeriggio una seconda colata ha raggiunto il paese di Bondo in una zona preclusa alla popolazione. Tre delle case, già danneggiate dopo la grossa frana di mercoledì, sono state ricoperte dai detriti. Lo smottamento ha anche travolto lo stabile di un'azienda.

Tutto il personale operativo è ancora in funzione e la situazione viene continuamente valutata da specialisti dell'Ufficio foreste e pericoli naturali (BVFD) e da un geologo.

Nel frattempo non si ha ancora nessuna traccia degli otto escursionisti dati per dispersi da mercoledì. Si tratta di due svizzeri provenienti dal Canton Soletta, quattro dalla regione del Baden-Württemberg in Germania e due dalla Stiria, in Austria. Si trovavano nella zona in gruppi di due persone fra loro indipendenti.

Le ricerche sono in corso con l'impiego di 120 persone tra pompieri, geologi, polizia, militari, protezione civile e forze comunali. In aiuto sono giunti il Club Alpino Svizzero sezione Bregaglia e le squadre con i cani da ricerca. A livello cantonale, oltre al BVFD, sono intervenuti l'Ufficio del militare e della protezione civile e l'Ufficio tecnico del Canton Grigioni. Anche le autorità italiane hanno offerto la loro disponibilità ad aiutare nelle zone interessate dallo smottamento.

Per evitare l'interferenza di terzi durante le operazioni di ricerca, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha chiuso lo spazio aereo sopra la zona di Bondo per un raggio di cinque chilometri fino a lunedì a mezzanotte.

Il traffico attraverso la valle rimane limitato fino ad ulteriore avviso, indica la polizia. La strada rimane chiusa dalle 21.00 alle 06.30 e il divieto d'accesso vale anche per i pedoni.