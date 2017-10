Brexit: 76% Gb preferisce divorzio hard a cattivo accordo

Alla domanda se un divorzio da Bruxelles senza accordo sia preferibile a un cattivo accordo (come sostengono i brexiteers duri e puri, inclusi alcuni ministri euroscettici del governo conservatore di Theresa May), ben il 74% ha risposto sì; mentre solo il 26 considera comunque necessaria un'intesa, quale che sia, e giudica l'opzione 'no deal' negativa in senso assoluto.

Sulla necessità d'accantonare fin d'ora una somma in bilancio per far fronte all'ipotesi di fallimento dei negoziati con l'Ue e a una hard Brexit sono riemerse ieri divisioni nel governo Tory. Con le perplessità del cancelliere dello Scacchiere, Philip Hammond, titolare del Tesoro e sostenitore di una Brexit soft, messe in parte a tacere dalla premier May.