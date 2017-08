Brexit: Barnier, manca posizione Gb su troppe questioni

Così il capo negoziatore per la Ue Michel Barnier avviando il terzo round di trattative tra Bruxelles e Londra.

"Sono pronto a intensificare i negoziati nelle prossime settimane", ha aggiunto Barnier. "Questo è necessario per fare progressi sufficienti. Dobbiamo iniziare a negoziare seriamente. Abbiamo bisogno di documenti della Gran Bretagna che siano chiari, per negoziati costruttivi. E prima sgomberiamo il campo dalle ambiguità, prima saremo nella posizione di discutere della relazione futura e del periodo di transizione", ha avvertito Barnier.

"Le linee guida del Consiglio europeo sono chiare, su quanto ci si aspetta riguardo alla separazione, sulla transizione e sulle condizioni per la relazione futura. La Ue a 27 e il Parlamento europeo sono uniti e non accetteranno che le questioni sulla separazione non siano affrontate in modo adeguato", ha aggiunto inoltre il capo negoziatore della Ue.

Dal canto suo, in risposta alle accuse Ue dell'impreparazione britannica, l'omologo britannico David Davis ha affermato: "Vogliamo chiudere tutti i punti dove c'è accordo". E discutere del resto. "Ma questo richiede flessibilità e immaginazione da entrambe le parti". "Sono state settimane intense e occupate per il governo britannico, che ha pubblicato un ampio numero di documenti" sulla Brexit che "sono il prodotto di duro lavoro e riflessioni dettagliate". Per questo, ha detto Davis, "spero in una settimana costruttiva di discussioni".