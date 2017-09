Brexit: Carney, spingerà in alto inflazione e tasso interessi

La Brexit è destinata a spingere in alto l'inflazione e i tassi di interesse nel Regno Unito. Lo ha detto il governatore della Bank of England, Mark Carney, in un intervento al Fondo monetario internazionale a Washington.

Per Carney, inoltre, anche se il divorzio dall'Ue non punta a isolare il Paese dal resto del mondo, si assisterà ad una "deglobalizzazione", in particolare nei primi tempi.

Se infatti con l'uscita dal mercato unico si romperanno alcuni legami commerciali con l'Europa ci servirà tempo per stringere nuove relazioni a livello internazionale.

Questo si può tradurre in prezzi più alti per i consumatori e tassi di interesse più elevati per mantenere l'inflazione sotto controllo.