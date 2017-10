Brexit: Davis, Ue la tira per lunghe per avere più soldi

David Davis ha accusato l'Ue di tirarla per le lunghe nelle trattative sulla Brexit con Londra nel tentativo di ottenere più soldi dal cosiddetto 'conto del divorzio'.

Il ministro britannico per la Brexit lo ha affermato nel corso del suo intervento alla Camera dei Comuni per aggiornare i deputati sui colloqui con Bruxelles e i tentativi per sbloccarli.

In particolare Davis si riferiva ai continui riferimenti da parte Ue al tempo che scorre senza che si facciano dei passi significativi nelle trattative e alla scadenza del marzo 2019 per arrivare ad un accordo sull'uscita dall'Unione.

"Sono sicuro che riusciremo a concludere in tempo", ha rassicurato Davis, sottolineando che crede nel raggiungimento di un'intesa con Bruxelles sebbene Londra si stia preparando anche alla possibilità del 'no deal'.