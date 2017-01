Brexit: Downing street smentisce tassa su lavoratori Ue

Theresa May smentisce il suo sottosegretario all'Immigrazione ed esclude che il governo britannico possa imporre alle aziende del regno una tassa da 1000 sterline all'anno o di qualunque altra entita' per l'assunzione di lavoratori specializzati di Paesi Ue.

Un simile provvedimento "non è in agenda", ha detto un portavoce di Downing Street. L'idea, pensata in origine per i lavoratori extracomunitari, aveva già destato reazioni furiose a Bruxelles.