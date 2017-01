Brexit: Goldman Sachs valuta trasloco da Londra a Francoforte

Un taglio da 6'000 a 3'000 dipendenti che porterebbe con sé anche lo spostamento di alcune attività chiave dalla capitale britannica a New York, Parigi, Madrid e in Polonia, secondo le fonti vicino al colosso della finanza citate dal giornale.

Ieri Goldman Sachs ha registrato un balzo nei suoi utili chiudendo il quarto trimestre con 2,35 miliardi di dollari netti, o 5,08 dollari per azione, a fronte degli 1,27 dollari per azione dello stesso periodo dell'anno precedente. La banca d'affari americana potrebbe non essere la sola a traslocare dalla Gran Bretagna post Brexit.

Il presidente del consiglio di amministrazione di Ubs, Axel Weber ha infatti annunciato oggi che 1'000 dei suoi 5'000 impiegati a Londra rischiano di essere influenzati dall'uscita del Regno Unito dall'Ue, mentre Stuart Gulliver, amministratore delegato di HSBC, ha dichiarato che 1'000 impiegati potrebbero essere trasferiti a Parigi.