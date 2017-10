Brexit: Hammond, senza accordo rischio stop voli fra Gb e Ue

A dirlo il Cancelliere dello Scacchiere, Philip Hammond, che ha risposto alle domande dei deputati britannici di fronte alla Commissione Tesoro dei Comuni ribadendo che il governo di Londra è pronto ad ogni possibile risultato delle trattative con Bruxelles, fra cui un mancato accordo.

Per il ministro nessuno si augura che si arrivi a un blocco del traffico aereo e si sta lavorando al meglio per trovare un'intesa. Secondo il Times Hammond, considerato una voce soft nel governo Tory sui rapporti con l'Ue, si rifiuta di accantonare fin d'ora nel bilancio somme destinate a far fronte a un'ipotetica 'hard Brexit', sebbene la stessa premier Theresa May abbia fatto riferimenti a piani in caso di mancato accordo.

Ma davanti alla commissione parlamentare il ministro ha affermato di non essere riluttante e aver messo a disposizione le risorse necessarie.