Brexit: Johnson nega da New York di volersi dimettere

Citato dall'agenzia Pa da New York, dove si trova per i lavori dell'Assemblea Generale dell'Onu, ha risposto con un "no" a una domanda al riguardo, aggiungendo che "il governo lavora insieme" ed è "un nido con diversi uccelli che cantano". "Lavoriamo insieme - ha insistito - per assicurare che la Gran Bretagna tragga vantaggio dalle opportunità della Brexit".