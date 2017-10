Brexit: Juncker, Gb ora deve pagare, no vendetta

"Se sei seduto al bar e ordini 28 birre e poi all'improvviso uno dei tuoi colleghi se ne va senza pagare, questo non è fattibile, Devono pagare, devono pagare", ha detto Juncker.

E Londra deve pagare "non in un modo impossibile, non sono in uno stato d'animo di vendetta, non odio i britannici", ha continuato Juncker, aggiungendo tra il serio e il faceto che "noi europei dobbiamo essere grati alla Gran Bretagna per molte cose, durante la guerra, prima della guerra, dopo la guerra. Ovunque e in qualsiasi momento. Ma ora devono pagare".

Juncker ha quindi confermato che "non ci sono progressi sufficienti" per il momento per passare alla fase di discussione delle relazioni future tra Ue e Gran Bretagna.